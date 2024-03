Un posto al sole: Ida riceve la più brutta delle notizie. E ora Diego che fa? | Anticipazioni

Brutte notizie in arrivo per uno dei personaggi emergenti di Un posto al sole, ma si tratterà di news negative anche per coloro che a quel personaggio sono legati per via di un bambino conteso… Vediamo di preciso cosa succederà!

Se avete seguito Upas negli ultimi tempi, sapete benissimo che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) temono che al padre di Ida (Marta Anna Borucinska) possa succedere qualcosa, in quanto a quel punto il loro “potere” sulla ragazza polacca diminuirebbe e non di poco. Ed è proprio quello che accadrà…

Abbiamo conosciuto il papà di Ida nelle scene ambientate in Polonia; poi l’uomo è stato condotto in Italia per volere dei coniugi Ferri, in modo da rendere la giovane maggiormente “grata” verso di loro (così tanto da non pretendere più per sé il piccolo Tommaso).

La prossima settimana, però, questo “giochetto” finirà: Ida, infatti, riceverà dalla struttura in cui si trova il padre la comunicazione che l’uomo è deceduto. Come cambieranno adesso le cose?

Quel che è certo è che la nostra Ida cadrà in uno stato di forte tristezza per la perdita dell’amato genitore, mentre Diego (Francesco Vitiello) a quel punto farà fuoco e fiamme per aiutare la sua amata a liberarsi una volta per tutte di Roberto e Marina.

Il rischio è che ancora una volta il giovane Giordano esageri e abbia qualche colpo di testa, dando in escandescenze e peggiorando la situazione: riuscirà papà Raffaele (Patrizio Rispo) a tenerlo a bada?