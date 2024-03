Un posto al sole: Niko “spensierato” grazie a Valeria ma… | Anticipazioni

In tempi non sospetti vi avevamo anticipato che un personaggio di un passato piuttosto remoto sarebbe tornato in tempi brevi a Un posto al sole, utilizzando come “gancio narrativo” il viaggio sulla neve dei Poggi. Venerdì scorso il pubblico ha scoperto che a tornare è il personaggio di Valeria Paciello, che l’attrice Benedetta Valanzano aveva già interpretato per lungo tempo, uscendo di scena quattordici anni fa.

Valeria era colei che a suo tempo “svezzò” Niko (Luca Turco) e ora i due si sono ritrovati sulle piste da sci del Trentino: come proseguirà la trama?

Ovviamente l’inatteso incontro cambierà tutti i piani del bell’avvocato e dei personaggi a lui collegati, a cominciare da un clima di “spensieratezza” di cui finalmente Niko beneficerà dopo il lungo periodo di tristezza dovuto alla morte di Susanna. Tutto ciò, però, avrà anche un risvolto: la gelosia provata in quel di Napoli da Manuela (Gina Amarante)…

Eh sì: la giovane Cirillo scoprirà in tempi brevi della frequentazione del suo amato con Valeria e ne soffrirà, pur cercando di non farsene accorgere troppo. Quanto a Niko, lui deciderà di continuare a vedere la Paciello: una storia che avrà vita lunga? Lo scopriremo nei prossimi mesi…