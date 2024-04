Beautiful 12 aprile 2024, trama puntata: Finn vuole stanare Sheila

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 12 aprile 2024

Sheila (Kimberlin Brown) è convinta di avere ancora una via d’uscita, mentre Finn (Tanner Novlan) è deciso a stanarla e assicurarsi che venga arrestata. Thomas (Matthew Atkinson) garantisce a Hope (Annika Noelle) di non aver pianificato di provare a baciarla dopo la sfilata: è stato un gesto impulsivo e onesto. Hope però non sembra disposta a credergli, ferita che lui abbia deluso la fiducia che aveva riposto in lui e chiarisce che amerà sempre e solo Liam (Scott Clifton). Thomas ritiene che lei non gli stia dando neanche la chance per provare a spiegarsi. Seguici su Instagram.