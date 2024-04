Beautiful 18 aprile 2024, trama puntata: Steffy e Finn sono certi si trattasse di Sheila

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 18 aprile 2024

Deacon riesce a giustificare l’assenza delle registrazioni delle telecamere de Il Giardino: non ci sono prove concrete della presenza di Sheila. Tuttavia Steffy e Finn sono certi che si trattasse della Carter e ne informano Brooke e Hope. Deacon ha ottenuto il permesso di recarsi in Italia nonostante sia in libertà vigilata, così si allontanerà dalla situazione di Sheila. Inoltre l’uomo intende provare a trovare dei finanziatori per poter acquistare Il Giardino dell’attuale proprietario che intende cedere l’attività… Seguici su Instagram.