Beautiful 20 aprile 2024, trama puntata: Brooke e Taylor mandano Ridge a quel paese!

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 20 aprile 2024

Brooke e Taylor comunicano a Ridge di non aver bisogno di sapere cosa lui abbia deciso, perché sono loro ad essere arrivate alla migliore conclusione per loro stesse: uscire dal ciclo in cui sono intrappolate da anni con lui. Le due donne non possono giustificare il comportamento dello stilista: ha deciso di non aver fiducia nella moglie, correndo dall’ex senza un chiarimento con Brooke. Inoltre ha mentito a Taylor riempiendola di promesse e rassicurazioni che si sono sciolte una volta scoperta la verità. Sono donne, madri e lavoratrici appagate anche senza di lui.

Intanto Hope e Steffy battibeccano su quella che sarà la scelta di Ridge e successivamente vengono convocate dalle rispettive madri che, a sorpresa, si trovano insieme. Katie rinuncia ad un appuntamento con Carter per vedere Bill, il quale ha organizzato quella che vorrebbe essere una cena romantica per un loro ricongiungimento. Sia Katie che Liam sono molto preoccupati per lo stato emotivo dell'editore…