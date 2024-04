Beautiful, anticipazioni dal 14 al 20 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 14 a sabato 20 aprile 2024

Sheila si nasconde a casa di Deacon, il quale, preoccupato di essere coinvolto, le consiglia di costituirsi, perché lei non ha più via d’uscita. Hope comunica a Thomas tutta la sua rabbia e la sua delusione per le cose orribili che ha fatto contro Brooke.

A nulla servono i tentativi di Thomas per giustificarsi delle sue malefatte contro Brooke e in cui ha coinvolto persino Douglas. Brooke non nasconde a Carter che lei sarebbe felice se lui e Katie si mettessero insieme. Bill fa un ulteriore tentativo per convincere Katie a tornare con lui.

Katie, dopo aver appreso che Bill ha dichiarato a Brooke tutto il suo grande amore per lei, si rifiuta di tornare con lui. Finn e Steffy giungono alla conclusione definitiva che Sheila abbia inscenato la sua morte.

Finn e Steffy vanno a casa di Deacon per raccontargli la loro teoria a proposito della messinscena di Sheila e per indagare su un suo possibile coinvolgimento nella latitanza della donna.

Steffy e Finn chiedono a Deacon se abbia idea di dove si nasconda Sheila, dal momento che dall’analisi dei reperti organici condotta da Finn sono convinti che sia ancora viva e abbia inscenato la propria morte.

Liam cerca di calmare suo padre Bill che, dopo essere stato respinto da Katie e aver scoperto che lei e Carter si stanno frequentando, si lascia andare alla rabbia.

Bill, in preda ad un forte accesso d’ira, indossa nuovamente la collana con la spada, simbolo del suo lato più distruttivo. Steffy e Finn comunicano a Brooke, Eric, Carter, Liam e Hope la loro convinzione che Sheila sia ancora viva e abbia inscenato la propria morte.

Sheila torna a casa di Deacon, trovandolo fuori di sé dopo la visita di Steffy e Finn. Lui la convince che non può più rimanere lì, ora che sanno che è viva. Sheila accetta di andarsene e i due, ormai profondamente legati, si salutano con un bacio appassionato.

Steffy e Finn sono tornati a mangiare a “Il Giardino”, per esorcizzare il trauma della sparatoria, ma quando Steffy si allontana per telefonare, accidentalmente rovescia il suo drink su una donna appena uscita dalla toilette, che dopo un istante riconosce: è Sheila.

Nonostante Sheila si sia camuffata, Steffy la riconosce dal dito del piede destro mozzato. Sheila fugge via e Steffy corre a raccontare tutto a Finn. I due informano anche Deacon che finge di cadere dalle nuvole.