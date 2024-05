Beautiful, anticipazioni dal 5 all’11 maggio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 5 a sabato 11 maggio 2024

La cattura di Sheila solleva un interrogativo di fondo: cosa ha spinto Bill, un potente uomo d’affari, a consegnare alla giustizia Sheila che aveva difeso fino a un attimo prima? Il mutismo di Bill alle domande che gli vengono poste prima da Liam e Wyatt e poi da Steffy non rende semplice la risposta a questa domanda.

Steffy va a trovare Bill in cerca di rassicurazioni dopo che lui ha chiamato la polizia facendo tornare Sheila in prigione.

Steffy vuole avere la certezza che Bill non sporgerà denuncia contro sua madre per avergli sparato anni prima, ma l’uomo, che sembra ormai completamente plagiato da Sheila, le propone un patto scellerato.

Bill promette a Steffy che non denuncerà Taylor solo a patto che lei e Finn non denuncino Sheila. Li va a trovare Sheila in carcere per mostrarle tutta la sua soddisfazione nel vederla finalmente dietro le sbarre.

Sheila sorride a Li, manifestandole così la sua convinzione di uscire presto dal carcere. In effetti Bill ha promesso di aiutarla e Steffy vuole convincerlo a desistere, ma rischia addirittura di dover rinunciare lei a testimoniare contro Sheila perché, se lo farà, Bill rivelerà alla polizia che Taylor gli ha sparato anni prima.

Bill fa visita a Sheila in prigione e le chiede se i sentimenti che dichiara di provare per lui siano sinceri. Finn e Steffy parlano del ricatto di Bill che li ha minacciati di denunciare Taylor, colpevole di avergli sparato anni prima, se loro perseguiranno Sheila per la sparatoria di cui sono stati vittima.

Mentre Finn e Steffy parlano del ricatto di Bill, sopraggiunge Taylor, entusiasta per l’arresto di Sheila e all’oscuro di ciò che sta tramando Bill alle sue spalle; poi fa loro visita anche Baker che ribadisce quanto sia importante la loro testimonianza per la condanna di Sheila.

Nella sala visite della prigione, Sheila cerca di convincere Bill della sincerità dei sentimenti che prova per lui. Taylor va a trovare la sua ex-nemica Brooke per gioire insieme a lei per l’imminente testimonianza di Steffy e Finn contro Sheila.

Deacon va a trovare Sheila in carcere, convinto che stia per essere condannata, e le promette di non abbandonarla mai. Mentre Steffy e Finn stanno per essere chiamati dal giudice, Bill li avvicina per ribadire i rischi che corre Taylor se testimonieranno contro Sheila.

Bill ribadisce a Finn e Steffy che se testimonieranno contro Sheila lui denuncerà Taylor per avergli sparato anni prima. Brooke e Taylor pranzano insieme e provano abiti come due grandi amiche, aspettando la sicura condanna di Sheila.