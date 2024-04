Endless love 3 aprile 2024, trama puntata: Nihan manda un messaggio a Kemal ma…

Anticipazioni puntata Endless love di mercoledì 3 aprile 2024

Dato che il fratello è invaghito di Zeynep, Nihan gli fa presente che dovrebbe lasciar perdere la ragazza, visto che è la sorella di Kemal. Nihan invia un messaggio a Kemal e gli chiede di vedersi davanti ad un murale dove anni prima lei gli aveva dichiarato il suo amore. Lui la osserva dalla macchina e attende che se ne vada. Nihan viene a scoprire che adesso l'abitazione in cui avrebbe voluto vivere insieme a Kemal è in vendita, ed Emir, non conoscendo i motivi di tale interesse, decide di acquistargliela. Vildan impone a Ozan di stare lontano da Zeynep.