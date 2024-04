Endless Love anticipazioni: Emir va a letto con Zeynep ma…

Mai fidarsi di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), soprattutto se ti giura “amore” e non sei Nihan Sezin (Neslihan Atagül), la sua ossessione. È questa la lezione che imparerà a sue spese la giovane Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Consapevolezza che arriverà al termine di un momento di intimità con lo spietato imprenditore…

Endless Love, news: Emir cerca di sedurre Zeynep

Come abbiamo avuto occasione di raccontarvi in precedenza, Emir si ritaglierà del tempo da passare in compagnia di Zeynep soltanto per colpire il “nemico” Kemal Soydere (Burak Özçivit). Accantonato l’interesse per Ozan Sezin (Barış Alpaykut), la ragazza si lascerà facilmente affascinare da Kozcuoğlu, che le chiederà a più riprese di poter passare del tempo da sola con lui.

Dato che ormai avrà interrotto la relazione con Salih (Gökay Müftüoğlu), spezzandogli il cuore e spingendolo a rifugiarsi nell’alcool, Zeynep tenterà di trovare ogni tipo di escamotage per stare con Emir, ma il padre Hüseyin (Orhan Güner) non le renderà il compito facile, dato che spesso le impedirà all’improvviso di uscire, cosa che giocoforza non le permetterà di raggiungere l’imprenditore. Non a caso, quest’ultimo suggerirà a Zeynep una via d’uscita: farsi amica Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk), la socia di Kemal, per agire indisturbata…

Endless Love, spoiler: Emir va a letto con Zeynep ma…

Una via di uscita che Zeynep coglierà al volo: confiderà infatti ad Asu di essere segretamente innamorata di un uomo, del quale non le rivelerà l’identità. A quel punto, la Alacahan deciderà di aiutare la ragazza e, il giorno successivo, la passerà a prendere a casa per portarla al cinema, dove potrà incontrare il suo amato mentre tutti i parenti penseranno che sia in sua compagnia.

Neanche a dirlo, Zeynep accetterà di raccontare tale bugia e andrà al cinema, dove Emir le farà un’ultima gradita sorpresa: alla proiezione del film ci sarà il protagonista della pellicola, uno degli idoli della Soydere. Un corteggiamento, totalmente finto, che farà breccia nel cuore di Zeynep, la quale accetterà di andare in un albergo insieme a Emir. Lì, anche se mostrerà alcuni dubbi riguardo il loro rapporto, per via dell’inimicizia tra l’imprenditore e il fratello Kemal, Zeynep si lascerà trasportare dai suoi sentimenti e, dichiarandosi innamorata, farà l’amore con Emir. Tutto ciò sarà però l’inizio di un vero e proprio incubo…

Endless Love, trame: Zeynep sedotta e insultata da Emir

Eh sì: una volta che avrà ottenuto ciò che vuole, Emir mostrerà il suo vero volto con Zeynep e le dirà a chiare lettere, prima di sbatterla fuori dalla camera mezza nuda, che un uomo come lui non può innamorarsi di una donnetta stupida e preciserà di averla sedotta soltanto per fare del male a Kemal, “colpevole” di intromettersi troppo nella sua vita privata.

Parole che spezzeranno il cuore di Zeynep, che giurerà a Emir vendetta per tutto il male che le ha fatto. Una convinzione che aumenterà quando, attraverso i dipendenti dell’albergo, Kozcuoğlu le darà addirittura dei soldi per lasciare il bagno dove si sarà rinchiusa. Il tutto mentre Kemal farà una scoperta chiave che potrebbe ribaltare per sempre il “potere” che ha su Nihan… Seguici su Instagram.