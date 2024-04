Il clandestino: cast e trama della fiction di Rai 1 con Edoardo Leo e Hassan Shapi

A partire da stasera, lunedì 8 aprile, su Rai 1 debutterà Il Clandestino, una nuova fiction in sei puntate che si prospetta come un must per molti appassionati delle fiction Rai. Il suo punto di forza è la coppia protagonista, formata da Edoardo Leo e Hassan Shapi, pronta a far divertire gli spettatori con le loro avventure.

Prima di perdere Khadija, la sua compagna, Luca Travaglia (Leo) aveva una vita completamente diversa. Era un rispettato ispettore capo dell’antiterrorismo, circondato da amici e collaboratori fidati come Maganza, De Giglio e Bonetti. Tuttavia, la tragedia lo colpisce duramente durante un attacco terroristico: la sua donna muore e Bonetti rimane paralizzato alle gambe.

Questa perdita devastante cambia radicalmente la sua vita. Per evitare di affrontare il dolore, Travaglia chiude le porte alle emozioni e abbandona il suo lavoro. Si ritrova a Milano, lontano dai suoi giorni di gloria, dove cerca di affogare i suoi dispiaceri nell’alcol, lavorando come buttafuori nei locali notturni. Nonostante i suoi sforzi per aiutare Bonetti con le cure mediche, i suoi guadagni sono insufficienti.

Dopo un periodo di smarrimento, l’ex ispettore decide di prendere in mano la sua vita. Accetta di diventare la guardia del corpo di Carolina, una ricca donna di Milano, e si unisce a Palitha (Shapi), un simpatico e strampalato cingalese suo proprietario di casa che lo convince ad aprire un’agenzia investigativa abusiva; con l’aiuto di Maganza e De Giglio, il protagonista si impegna a risolvere casi complessi, offrendo un servizio discreto attraverso la sua agenzia chiamata “Il clandestino”.

Nel cast diretto da Rolando Ravello, accanto ai già citati Edoardo Leo (Luca Travaglia) e Hassan Shapi (noto anche per il suo ruolo ne L’Isola di Pietro), troviamo un ricco gruppo di attori. Tra di essi, Fausto Maria Sciarappa (Claudio Maganza, il vicequestore che rintraccia Luca e lo convince a tornare a lavorare nel settore della sicurezza), Alice Arcuri (Carolina Vernoni, una scrittrice benestante che assume Luca durante il tour di presentazione del suo libro) e Lavinia Longhi (Khadija, la compagna di Luca a Roma, che muore in un attentato).

Inoltre, nel cast troviamo Isabella Mottinelli (Bianca, la figlia di Carolina), Mattia Miele (Sergio Bonetti), Michele Savoia (De Giglio), Tia Architto (Gedara), Simone Colombari (Carvelli), Anna Dalton (Ilenia), Stefano Guerrieri (Federico) e tantissimi altri.

Il Clandestino è una co-produzione di Rai Fiction e la Italian International Film, ed è stato ideato da Renato Sannio e Ugo Ripamonti, che hanno anche curato la sceneggiatura insieme a Michele Pellegrini. Seguici su Instagram.