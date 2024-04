Il paradiso delle signore 8, trama 12 aprile 2024: Vittorio è confuso dopo il bacio a Marta

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di venerdì 12 aprile 2024

Clara (Elvira Camarrone) e Alfredo (Gabriele Anagni) fanno il possibile affinché la carriera ciclistica della venere venga salvata e sembra che tutto proceda per il verso giusto. Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) si sono baciati e ora vi è un chiarimento, nonostante Conti si senta ancora confuso a riguardo. Tancredi (Flavio Parenti) è venuto a sapere della questione tra Marta e Vittorio e sicuramente giocherà questa carta a suo vantaggio. Crespi (Emanuele Turetta) propone a Irene (Francesca Del Fa) una collaborazione lavorativa molto importante per il suo futuro. Marcello (Pietro Masotti) infine è in partenza per Francoforte, pronto a firmare il contratto con Hofer.