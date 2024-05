Il paradiso delle signore, trama 2 maggio 2024: Adelaide vuole smascherare Umberto ma…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di giovedì 2 maggio 2024

Maria (Chiara Russo) e Matteo (Danilo D'Agostino) sono pronti per iniziare una nuova vita a Parigi, salutando i loro parenti nel giorno della partenza. Adelaide (Vanessa Gravina) vuole smascherare Umberto (Roberto Farnesi) davanti alla famiglia ma accade qualcosa che le dà modo di temporeggiare. Irene (Francesca Del Fa) ha deciso di partire per Londra con Crespi (Emanuele Turetta), mentre Clara (Elvira Camarrone) rimane accanto ad Alfredo (Gabriele Anagni) in questo momento critico. Vittorio (Alessandro Tersigni) infine riceve la visita del commissario Maresca: Matilde (Chiara Baschetti) verrà arrestata?