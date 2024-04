Il paradiso delle signore 8, trama 24 aprile 2024: Marta si chiarisce con Matilde

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 24 aprile 2024

Umberto (Roberto Farnesi) è pronto a mettere le mani sulla gestione del patrimonio di Adelaide (Vanessa Gravina) e questo fa insospettire Flora (Lucrezia Massari) sempre di più. Elvira (Clara Danese) ha litigato con suo padre ed è rimasta a dormire per qualche giorno a casa delle amiche in attesa che la situazione si risolva. Salvatore non manca di farle sentire tutta la sua vicinanza.

Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti), con la loro pace ritrovata, cercano una nuova casa in cui abitare insieme. Marta (Gloria Radulescu) ha infine un chiarimento con Matilde e le augura una vita felice con Vittorio. Dopo aver avuto una conversazione con Flora, Marcello (Pietro Masotti) inizia a sospettare di Umberto riguardo alla truffa in cui è stato miseramente coinvolto.