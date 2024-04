Il paradiso delle signore 8, trama 30 aprile 2024: Alfredo prende una decisione drastica

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di martedì 30 aprile 2024

Tancredi (Flavio Parenti) è pronto per vendicarsi di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti). Adelaide (Vanessa Gravina) invece sta per nominare Umberto (Roberto Farnesi) come amministratore dei suoi beni ma, all’ultimo secondo, c’è un colpo di scena che rimette tutto in discussione. Flora (Lucrezia Massari) decide di prendersi una pausa da Guarnieri. Maria (Chiara Russo) è pronta per andare a Parigi insieme a Matteo (Danilo D’Agostino) mentre Alfredo (Gabriele Anagni) prende una decisione molto drastica riguardo la sua relazione sentimentale con Irene (Francesca Del Fa). Seguici su Instagram.