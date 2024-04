Il paradiso delle signore 8 aprile 2024, trama puntata: Umberto rosica per Adelaide e Marcello

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di lunedì 8 aprile 2024

Maria (Chiara Russo) ritorna da Parigi con la mente schiarita: sa cosa fare riguardo la sua carriera e la sua scelta d'amore per Matteo (Danilo D'Agostino). Umberto (Roberto Farnesi) rosica per la pace fatta tra Marcello (Pietro Masotti) e Adelaide (Vanessa Gravina) mentre Don Saverio (Andrea Lolli) gestisce ancora i documenti per annullare il matrimonio tra Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni). Alfredo (Gabriele Anagni) ottiene finalmente l'omologazione per il suo cambio ma deve prendere una decisione molto sofferta per poter aiutare Clara (Elvira Camarrone).