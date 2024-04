Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 22 al 26 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 22 a venerdì 26 aprile 2024

Le accuse contro Matteo sono state ritirate e lui può uscire di prigione. Finalmente riabbraccia Maria e le propone di partire insieme per Parigi. Elvira si riappacifica con Salvo e riceve un anello di fidanzamento da Tullio, ma la ragazza ha una reazione inaspettata. Marcello rassegna le dimissioni come amministratore del patrimonio di Adelaide. Nel frattempo, Tancredi è pronto a farsi avanti con Matilde, ma riceve una brutta sorpresa.

Marcello comunica a Vittorio che non gestisce più le quote di Adelaide del Paradiso. Matteo e Maria informano Ciro della loro decisione di partire insieme per Parigi, ma lui si oppone. Elvira discute col padre per la rottura del suo fidanzamento con Tullio e Salvo lo scopre in quel momento. Tancredi freme di rabbia per la riappacificazione di Matilde con Vittorio, ma davanti a lei finge serenità. Nel frattempo, Vittorio fa una proposta importante a Matilde. Matteo organizza una sorpresa a Maria per chiederle qualcosa di inaspettato.

Umberto si offre di amministrare il patrimonio di Adelaide sotto gli occhi di Flora che è sempre più insospettita dall’ atteggiamento di Guarnieri. Elvira si è trasferita a casa delle ragazze in attesa che si calmino le acque con il padre e Salvo le fa sentire tutta la sua vicinanza. Vittorio e Matilde iniziano a cercare una casa tutta per loro. Marta si chiarisce con Matilde e le augura il meglio con Vittorio. Dopo una conversazione con Flora, Marcello inizia a pensare che sia stato Umberto ad architettare la truffa in cui è rimasto coinvolto.

Marcello chiede aiuto a Flora per smascherare Umberto e lei trova una prova che potrebbe essere decisiva. Vito scopre del fidanzamento di Maria con Matteo e le dice addio una volta per tutte. Nel frattempo, Ciro comprende che non può più opporsi alle decisioni di Maria. Elvira si scontra nuovamente con il padre. Matilde comunica a Tancredi che lei e Vittorio andranno a vivere insieme, lui finge di accettarlo, ma in realtà medita la vendetta. Salvatore, intanto, trova il coraggio di dichiararsi a Elvira.

Vi ricordiamo che Il paradiso delle signore non andrà in onda giovedì 25 aprile.