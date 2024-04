Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dall’8 al 12 aprile 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2024

Maria rientra da Parigi consapevole del suo amore per Matteo e con una decisione da prendere riguardo al suo futuro professionale. Umberto soffre la rappacificazione tra Adelaide e Marcello. Don Saverio affida a Marta l’ultima incombenza per ottenere l’annullamento del suo matrimonio con Vittorio. Alfredo ottiene l’omologazione del suo cambio ma, per aiutare Clara, deve prendere una decisione che potrebbe costargli molto.

Matilde accetta l’aiuto di Tancredi per la realizzazione del progetto di suo padre, inconsapevole delle intenzioni del suo ex marito. Alfredo parla a Irene del ricatto di Alcide Rota, amico di Crespi con vari interessi nel mondo del ciclismo, riguardo al brevetto del cambio, ed è costretto a prendere una decisione. Vittorio non riesce a smettere di pensare a Marta. Maria dà appuntamento a Vito per dirgli cosa ha deciso del loro futuro.

Umberto non supporta Flora in ambito lavorativo; lei allora inizia a essere insofferente verso Guarnieri che, intanto, continua a tenere d’occhio Matteo nel timore che possa scappare. Maria parla alla sua famiglia della fine della relazione con Vito, ma Ciro non la prende bene. Quando Alfredo sta per firmare l’accordo con Rota, arriva Clara – che ha deciso di sacrificarsi per salvare il suo allenatore – e sconvolge tutti i piani.

Matteo chiede a Maria di partire subito per Parigi, ma non sa di essere spiato da Malvezzi, che riferisce tutto a Umberto. Nel frattempo Crespi, sinceramente dispiaciuto per quanto accaduto con Rota, fornisce ad Alfredo un documento importante che potrebbe servire a Clara per essere riammessa alle gare ciclistiche. Mentre Matilde si trova fuori Milano per lavoro, Vittorio incontra per caso Marta e accade qualcosa di inaspettato.

Alfredo e Clara hanno un piano per salvare la carriera ciclistica di lei, e pare che vada tutto per il meglio. Marta e Vittorio provano a chiarirsi dopo il bacio, ma lui è ancora molto confuso. Tancredi è venuto intanto a sapere del loro riavvicinamento e le sue intenzioni non appaiono positive. Crespi fa a Irene una proposta lavorativa molto allettante. Marcello è in partenza per Francoforte per firmare il contratto con Hofer.