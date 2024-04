Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: guai per Alfredo, Clara e il cambio Perico!

Nelle attuali puntate de Il paradiso delle signore, Alfredo (Gabriele Anagni) sembra aver trovato il suo posto nel mondo da quando ha inventato il cambio Perico; aiutare i suoi atleti sembra essere ora la priorità del giovane, peccato che per farlo abbia già una volta fatto rischiare a Clara (Elvira Camarrone) di essere squalificata pur di utilizzare la sua invenzione.

A breve Alfredo otterrà l’omologazione del suo cambio ma, per aiutare la Venere ciclista, dovrà prendere una decisione che potrebbe costargli molto: cosa fare se per una stupida competizione tra uomini arriva addirittura un aut aut?

Perico deciderà di chiedere aiuto alla fidanzata e dunque parlerà a Irene (Francesca del Fa) del ricatto di Alcide Rota – amico di Crespi (Emanuele Turetta) con vari interessi nel mondo del ciclismo – riguardo al brevetto del cambio.

Il nostro Alfredo sarà costretto a prendere una decisione: sembrerà esserci poco da fare quando l’uomo starà per firmare l’accordo con Rota, ma proprio al photo finish arriverà Clara – che ha deciso di sacrificarsi per salvare il suo allenatore – e sconvolgerà tutti i piani.

Nel frattempo Crespi, sinceramente dispiaciuto per quanto accaduto con Rota, fornirà a Perico un documento importante che potrebbe servire a Clara per essere riammessa alle corse ciclistiche. Riusciranno allenatore e atleta a salvare le rispettive carriere? È ancora tutto da vedere: la gara non è finita!