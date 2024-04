Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Marta e Vittorio si baciano!

Nostalgici di Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni), preparatevi: se avete aspettato a lungo un riavvicinamento tra i due ex coniugi, sarete ripagati prestissimo per la pazienza! Nelle prossime puntate del Paradiso delle signore ne vedremo infatti delle belle…

Don Saverio (Andrea Lolli) affiderà a Marta l’ultima incombenza per ottenere l’annullamento del suo matrimonio con l’ex marito. Nonostante le carte siano tutte in regola e tutto sarà pronto per procedere, Vittorio non riuscirà a smettere di pensare a Marta: resisteranno i due a rimanere al proprio posto? La risposta è no!

E dunque, mentre Matilde (Chiara Baschetti) si troverà fuori Milano per lavoro, Vittorio incontrerà per caso Marta e accadrà qualcosa di inaspettato per entrambi: avetye capito bene, i due ex si baceranno!

Marta e Vittorio proveranno a chiarirsi dopo il bacio, ma lui sarà ancora molto confuso. Intanto, Matilde accetterà l’aiuto di Tancredi (Flavio Parenti) per la realizzazione del progetto di suo padre, inconsapevole delle intenzioni del suo ex marito: riconquistarla a tutti i costi.

Neanche a dirlo, il conte di Sant'Erasmo verrà a sapere del riavvicinamento dei Conti: un motivo in più questo per ripartire alla carica con la moglie? Guardiamo le prossime puntate e lo scopriremo!