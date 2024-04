Il paradiso delle signore 8: Clara innamorata di Alfredo! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, nonostante l’errore di Alfredo (Gabriele Anagni), Clara (Elvira Camarrone) potrà continuare a gareggiare e dunque Perico continua a fare da allenatore alla Venere.

Armando (Pietro Genuardi) inizierà a capire che Clara prova qualcosa per Alfredo, mentre lui verrà a sapere della proposta che Crespi (Emanuele Turetta) ha fatto a Irene (Francesca Del Fa) di lavorare nuovamente insieme e non sarà molto contento. Come prenderà la capocommessa questo atteggiamento del fidanzato?

Non si può certo dire che Irene abbia un carattere accomodante e i due infatti litigheranno a causa di Leonardo; di conseguenza Alfredo deciderà di allenare la Venere per tutta l’estate.

Occhio però: Clara riceverà una proposta allettante per la sua carriera ciclistica, ma se accettasse dovrebbe dire addio a Perico. Cosa ne sarà della coppia capocommessa e magazziniere più simpatica del Paradiso? E della piccola Clara costretta a reprimere i suoi sentimenti? Continuiamo a guardare il paradiso delle signore per saperlo!