Il paradiso delle signore 8: Elvira lascia Tullio, per Salvo è la volta buona? | Anticipazioni

Successivamente all’ennesimo benservito a Tullio (Nathan Macchioni) e da quando Elvira (Clara Danese) ha iniziato a ribellarsi all’atteggiamento arrogante e umiliante del fidanzato, la Venere del Paradiso delle signore sembra aver riacquistato sicurezza e fiducia in se stessa, ma col suo partner non si è ancora lasciata ufficialmente.

Vediamo cosa accadrà. Dopo l’ultimo litigio, Elvira si riappacificherà con Salvo (Emanuel Caserio) e riceverà un anello di fidanzamento da Tullio, ma la ragazza avrà una reazione inaspettata: sarà arrivato il momento di dirgli addio? Ebbene sì: Elvira lascerà Tullio!

Tale iniziativa, però, costerà alla Venere una forte discussione col padre, che non sarà affatto felice per la rottura del suo fidanzamento; Salvo, che nel frattempo continuava a struggersi per lei, scoprirà tutto in quel momento e inizierà a mettere in fresco lo champagne…

Detto ciò, Elvira si trasferirà a casa delle ragazze in attesa che si calmino le acque con il padre , ciò mentre il suo spasimante le farà sentire tutta la sua vicinanza.

Non ancora contento della situazione, il padre della Venere mora si scontrerà nuovamente con la figlia, sempre salda e convinta della sua scelta. Intanto, Salvatore finalmente troverà il coraggio di dichiararsi a Elvira: sarà la volta buona?