Il paradiso delle signore 8: Vittorio e Matilde di nuovo insieme! Ma Tancredi… | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, il bacio tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu), la solidità della storia tra Conti e Matilde (Chiara Baschetti) sembrava essere stata messa in discussione ma pare che la coppia superi anche questo ostacolo e che siano pronti per riprendere la loro vita insieme.

Nel frattempo, Tancredi (Flavio Parenti) all’oscuro di tutto, sarà pronto a farsi avanti con la moglie, ma riceverà una brutta sorpresa. Quale sarà la reazione del Conte di Sant’Erasmo, apparentemente pentito, ribattezzato e diventato “buono”?

Naturalmente fremerà di rabbia! La riappacificazione di Matilde con Vittorio sarà il suo peggiore incubo, ma davanti a lei fingerà serenità. Intanto, Conti fa una proposta importante alla sua donna. Chiavi in arrivo? Esatto! Vittorio e Matilde iniziano a cercare una casa tutta per loro e Marta si chiarirà con la Frigerio augurandole il meglio con l’ormai definitivamente ex marito.

Arriverà il momento in cui Matilde comunicherà a Tancredi che lei e Vittorio andranno a vivere insieme. E lui? Se anche voi come noi non avrete creduto alla conversione del Conte, avete già capito: fingerà di accettarlo, ma in realtà starà già meditando la vendetta.

Riuscirà ad essere più cattivo di quanto Spinelli (Francesco Maccarinelli) fu con Marta o Bacchini (Jgor Barbazza) con Clelia (Enrica Pintore)? Fossimo in voi, prepareremmo il "final season starter pack"…