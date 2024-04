Il Paradiso delle Signore, trama 18 aprile 2024: il piano di Umberto sembra riuscito!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di giovedì 18 aprile 2024

Ciro (Massimo Cagnina) vuole a tutti i costi che Maria (Chiara Russo) ritorni sui suoi passi e di conseguenza chiede a Vito (Elia Tedesco) di parlare con sua figlia. Clara (Elvira Camarrone) riceve una proposta per la sua carriera ciclistica, ma questo significherebbe allontanarsi da Alfredo (Gabriele Anagni). Hofer è fuggito all’estero: il piano di Umberto (Roberto Farnesi) è ora completo. Elvira (Clara Danese) finalmente decide di seguire le sue passione e si esibisce al Caffè Amato, ma Tullio arriva in caffetteria e succede qualcosa che mette tutto in discussione. Seguici su Instagram.