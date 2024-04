Il paradiso delle signore 2: dal 6 maggio le repliche della seconda stagione | Trame

Pochi anni fa, in coda alla stagione inedita de Il paradiso delle signore, abbiamo assistito alle repliche del primissimo ciclo della fiction, che all’epoca andava in onda in prima serata. Stavolta, dopo la fine del Paradiso 8, Rai 1 ci ripropone la seconda annata trasmessa in prime time, che è anche l’ultima prima che la trasmissione passasse ad animare i pomeriggi televisivi degli italiani. Per chi non ha mai assistito a questa stagione o desiderasse rivederla, riepiloghiamo i fatti salienti che accadranno nella prima settimana di programmazione (6-10 maggio).

Il paradiso delle signore 2 (repliche): anticipazioni dal 6 al 10 maggio 2024

Fine Agosto 1956. Il Paradiso delle Signore è pronto a riaprire, nonostante i numerosi articoli di giornale che infangano la reputazione di Mori. Teresa accetta la proposta di matrimonio di Pietro che la promuove a pubblicitaria. Lei, Elsa e Roberto dovranno trovare un’idea per l’evento di apertura del Paradiso. Mandelli, si reca al Paradiso per avvertire Mori che lui non è responsabile degli articoli e lo minaccia. Ma mentre sta per andarsene si accascia a terra colpito da un infarto.

Elsa, Roberto e Teresa organizzano, per l’apertura del Paradiso, un concorso di bellezza tra le Veneri. L’idea viene da Vittorio, ancora innamorato di Teresa. Mori si presenta al funerale di Mandelli per riappacificarsi con Andreina, ma lei vuole solo vendicarsi: dirigerà lei stessa la società. Rose si offre di acquistare le quote di Jacobi che, nel frattempo, viene colto in flagrante dai Carabinieri insieme ad alcuni contrabbandieri di sigarette. La voce si sparge e Mori non sa che dire. Sarà Rose a trarlo d’impaccio, annunciando che è lei la nuova socia del Paradiso.

Teresa riprende a lavorare come commessa ma, dopo lo scandalo su Jacobi, la clientela al Paradiso scarseggia. Mori rassicura tutti che Rose non gestirà il Paradiso, la donna, però, elargisce alle dipendenti generose gratifiche, che loro decidono di devolvere alle famiglie delle vittime di Marcinelle. Nel frattempo, si scopre che Rockefeller ha intenzione di aprire un grande magazzino a Milano e Andreina vuole proporre alla sua compagnia di acquistare un edificio proprio di fronte al Paradiso. Pietro si offre di aiutare Teresa a realizzare il suo sogno, ma lei rifiuta: intende farcela con le sue sole forze.

I genitori di Teresa non accettano che la figlia sposi un divorziato. Intanto il Paradiso dà il via a una nuova iniziativa: le consegne a domicilio. Andreina cerca inutilmente di convincere la Contessa a vendere il suo palazzo davanti al Paradiso ai Rockefeller. Vittorio ha un violento scontro con Mori, che mal sopporta il rapporto tra lui e Teresa. L’uomo decide allora di collaborare con Andreina contro il Paradiso. Durante una serata organizzata da Rose, Teresa si accorge della forte intimità che lega ancora il fidanzato alla ex moglie e viene assalita dai dubbi.

I genitori di Teresa chiudono definitivamente con lei e le restituiscono i soldi per la dote. La ragazza, seppur addolorata, sceglie di utilizzare il denaro per affittare il negozio dello zio e realizzare il suo sogno. Il commissario Dalmazio vorrebbe tornare insieme alla Mantovani, ma la donna gli rivela di aver avuto una figlia da lui e gli chiede di ritrovarla. Vittorio e Andreina incontrano Rockefeller a Roma e, grazie all’insistenza del pubblicitario, lo convincono ad aprire il suo grande magazzino a Milano. Presa dall’entusiasmo, Andreina bacia Vittorio che però si tira indietro: non ha ancora dimenticato Teresa.