Il paradiso delle signore, trama 3 aprile 2024: Tancredi ha un piano!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 3 aprile 2024

Tancredi (Flavio Parenti) vuole recuperare il suo matrimonio con Matilde (Chiara Baschetti) a tutti i costi e ha in mente un piano. Per colpa di Alfredo (Gabriele Anagni) e del suo cambio inserito sulla bici di Clara (Elvira Camarrone) , la giovane ciclista rischia di concludere la sua carriera ancor prima di iniziarla. Irene (Francesca Del Fa) accusa Alfredo di non aver pensato alle conseguenze, mosso solo dalla gelosia verso Crespi (Emanuele Turetta). Don Saverio cerca di far scattare di nuovo l’amore tra Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni). Umberto (Roberto Farnesi) continua a screditare le capacità di Marcello (Pietro Masotti) davanti ad Adelaide (Vanessa Gravina) e ciò viene notato da Flora (Lucrezia Massari). Vito (Elia Tedesco) cerca in tutti i modi di salvare la sua relazione con Maria (Chiara Russo). Seguici su Instagram.