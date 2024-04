Tempesta d’amore 2 aprile 2024, trama puntata

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 2 aprile 2024

Leon denuncia Paul per aggressione. Josie ritiene Paul innocente e di conseguenza propone a Leon di trasferirsi per un po' da lei, proprio per evitare che i due litighino ancora. Robert intende acquistare il terreno sul lago e costringe gli Schwarzbach ad aumentare l'offerta. I due però avvertono subito il loro complice, che la alza a sua volta: alla fine Robert non riesce a ottenere il terreno, ma non vuole mollare e avvisa gli Schwarzbach che cercherà un altro posto su cui costruire. Alexandra dice a Christoph che non gli è possibile partire con lui in quanto non si fida del tutto e poi non può abbandonare Markus. A quel punto, Christoph si vendica e svela ai Saalfeld il suo gioco…