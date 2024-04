Tempesta d’amore, trama puntata 29 aprile 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 29 aprile 2024

Josie e Paul sono fidanzati e lei, felice, ne parla prima a Shirin e poi ai genitori. Carolin chiede con insistenza a Vanessa se prova qualcosa: alla fine, Vanessa cede e ammette di amarla. Alfons invita Vanessa a non prendere decisioni delle quali poi potrebbe pentirsi. È giunto il giorno in cui presto toglieranno le bende a Shirin. Gerry ha sognato che la ragazza avrebbe ripreso a vedere. Andrè sta avendo difficoltà con la preparazione dei petali e ha paura che non riuscirà a essere abbastanza veloce per il concorso. Leon è rientrato dalla Svizzera e Carolin gli parla delle ultime novità… Seguici su Instagram.