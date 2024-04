Tempesta d’amore, anticipazioni dal 15 al 19 aprile 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 15 a venerdì 19 aprile 2024

Nonostante si sia licenziata, Shirin accetta di aiutare in hotel come cameriera ai piani per sopperire alla scarsità di personale. A sua insaputa, però, Alexandra ha sostituito i detersivi usati in hotel con delle sostanze più economiche e molto più aggressive…

Josie scopre che Leon sta assumendo dei forti antidolorifici contro il parere di Michael. Per amore della fidanzata, Thormann promette di gettare via le pillole. La tentazione, però, è troppo forte…

Dopo aver passato una serata di divertimenti con Valentina, Eleni fatica a concentrarsi sul lavoro. Furioso, Markus accusa la giovane Saalfeld di avere una cattiva influenza sulla figlia.

Shirin ha un drammatico incidente e del detersivo le finisce negli occhi con conseguenze terribili: la ragazza non riesce più a vedere!

Helene scopre che André ha un appuntamento con una donna più giovane e si convince di non avere speranze con lo chef. Poco dopo, però, la spasimante di Konopka le fa delle confidenze inaspettate…

Alfons torna dal suo viaggio in Giappone e mostra a Hildegard alcune tradizioni locali…

Mentre Shirin teme di non poter mai più recuperare la vista, Alexandra e Markus fanno sparire le prove della loro colpevolezza, sostituendo il nuovo detersivo con quello vecchio. I due, però, vengono colti in flagrante…

Ormai sempre più ossessionato dalla sua rivalità con Paul, Leon rifiuta di interrompere l’allenamento di triathlon per accompagnare Josie e Shirin in ospedale. Paul, al contrario, capisce subito che le due ragazze hanno un’emergenza e non esita ad aiutarle…

Eleni non rientra da un’escursione in montagna, facendo preoccupare Alexandra. Christoph aiuta dunque quest’ultima a cercare la figlia e fa un’osservazione che porta involontariamente alla luce un vecchio segreto gelosamente custodito dalla Schwarzbach…

Mentre i medici fanno l’impossibile per aiutare Shirin a recuperare la vista, Helene sostituisce la ragazza al salone di bellezza, non senza qualche difficoltà…

Nonostante i forti dolori che lo affliggono, Leon è più determinato che mai a partecipare alla gara di triathlon nella speranza di battere Paul. Thormann è infatti ormai certo che tra quest’ultimo e Josie ci sia ancora qualcosa…

Tormentata dai sentimenti per Vanessa, Carolin prova a rimettere insieme i pensieri scrivendo ciò che prova. Proprio in quel momento, però, arriva Michael…

Eleni scopre che Christoph ha causato la fine del matrimonio dei genitori di Valentina. Furiosa, la ragazza affronta l’albergatore, che reagisce con incredibile calma e finisce per rivelare involontariamente un segreto di Alexandra…

Leon combatte con tutte le sue forze contro Paul, ma quest’ultimo sembra avere la meglio. Poi, però, accade qualcosa di assolutamente inaspettato…

Messa sotto pressione da Michael, Carolin confessa di essersi innamorata di un’altra persona, ma dichiara di voler restare insieme al medico. Quest’ultimo, però, non è più sicuro che abbia senso continuare la loro relazione…

Erik vince una notevole somma di denaro grazie ad una scommessa sulla gara di triathlon. L’uomo vorrebbe comprarsi un orologio di lusso, ma Yvonne ha ben altre aspettative…

Markus rivela ad Alexandra di voler rinnovare i loro voti nuziali. Una notizia che fa nuovamente scivolare la donna in un caos sentimentale…

Robert prova a far distrarre Valentina facendola lavorare nel ristorante del Furstenhof. Inizialmente la ragazza sembra effettivamente ritrovare la serenità, ma poi arriva un messaggio di Fabien…