Tempesta d’amore, anticipazioni dall’8 al 12 aprile 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 8 a venerdì 12 aprile 2024

Werner convince Robert a prendere parte all’evento di speed dating al Caffè Liebling. Le cose, però, non vanno come previsto…

Valentina cancella una visita a Berlino organizzata da tempo con suo nonno Werner. Poco dopo, però, compare a sorpresa al Fürstenhof!

Con l’aiuto di Gerry, Shirin riesce a truccare Dayita per una serata di gala. Robert, però, lo scopre e va su tutte le furie…

Paul fa di tutto perché Josie possa partecipare ad una competizione di creazioni di cioccolato, nonostante sia solo una tirocinante.

Deluso dallo speed dating, Robert se ne va ed André è costretto a sostituirlo. Per liberarsi delle attenzioni di una spasimante, lo chef bacia a sorpresa Helene!

Christoph scopre di dover dimostrare pentimento davanti al giudice per via dell’accusa di lesioni personali ad Ariane. A sorpresa, Alexandra gli offre il suo aiuto…

Robert è al settimo cielo per la visita a sorpresa di Valentina. Werner, anch’egli felice, intuisce però che la ragazza stia nascondendo qualcosa…

La candidatura di Josie al concorso di cioccolateria viene respinto. André, però, è pronto a tutto pur di far partecipare la sua pupilla e fa a quest’ultima una proposta inaspettata: parteciperà lui al concorso, usando le praline della ragazza!

Gerry difende Shirin da Robert, ma quest’ultimo è già pronto a perdonare la Ceylan: grazie al suo salone di bellezza, infatti, il Fürstenhof sta ottenendo un’ottima pubblicità! Saalfeld, però, ignora che la ragazza ha già altri piani…

Valentina confessa a Werner di essere stata lasciata da Fabien. La ragazza nasconde però un altro segreto…

Erik prova a convincere Markus a riassumerlo come direttore amministrativo al posto di Paul. Effettivamente Schwarzbach sembra essere propenso ad assecondarlo, ma poi Yvonne rovina tutto…

Josie respinge sconvolta la proposta di André. Poi, però, si rende conto che il Caffè Liebling inizia a soffrire per via della concorrenza della “Schoko-Götter” e cambia idea…

Eleni scopre che il Fürstenhof ha fatto nascere delle bellissime storie d’amore e inizia a chiedersi se sia giusto vendere parte di quest’edificio così magico per pura speculazione…

Carolin cancella il matrimonio con Michael, ma decide comunque di lottare per quest’ultimo. Peccato solo che i suoi pensieri siano sempre per Vanessa…

Alexandra si prende amorevolmente cura di Markus, che è stato colpito accidentalmente da Yvonne durante una partita di golf. L’armonia tra i due coniugi, però, dura poco…

Invece che confessare al padre la separazione da Fabien e l’abbandono degli studi, Valentina gli fa credere di essere a Bichlheim per fare uno stage presso una radio locale. Poco dopo, però, Robert prova a contattare la radio, scoprendo che la figlia gli ha mentito!

Helene è sconvolta dai propri improvvisi sentimenti per André, ma decide di non dichiararsi, in quanto certa che lo chef non la ricambi.

Christoph trionfa in tribunale grazie ad Alexandra ed i due si riavvicinano pericolosamente…

Benché non si sia ancora ripreso dall’incidente, Leon è più determinato che mai a sfidare Paul nella gara di triathlon. Nemmeno Josie riesce a dissuaderlo…

Helene sostituisce André nei lavori di casa e lui decide di ringraziarla con una cenetta a due. A quel punto la Richter inizia a sperare di avere una chance…

Valentina è costretta a confessare al padre la grave crisi che sta affrontando. Robert prova ad aiutarla con delle proposte su come ricostruire la sua vita. Lei, però, ha altri piani…

Christoph è ormai certo dei sentimenti di Alexandra per lui e le invia dei fiori. A quel punto Markus gli fa una dichiarazione di guerra!