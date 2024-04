Tempesta d’amore: Eleni si oppone alla vendita del Fürstenhof! E ora? | Anticipazioni italiane

Si dice che la mela non cade mai lontana dall’albero. Eleni (Dorothée Neff), però, rappresenta decisamente un’eccezione! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la giovane Schwarzbach dimostrerà infatti di essere fatta di una pasta decisamente diversa dai genitori, arrivando ad opporsi apertamente a loro! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra e Markus ingannano Eleni

Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) sono ormai da parecchie settimane entrati prepotentemente nell’arena del Furstenhof, sconvolgendone gli equilibri di potere. Da alcuni giorni abbiamo però iniziato a conoscere anche la primogenita dei due coniugi: Eleni. Ed è stato subito chiaro che la ragazza è fatta di una pasta molto diversa…

Cresciuta da Alexandra e Markus come erede del loro impero finanziario, Eleni ha indubbiamente l’entusiasmo e le capacità necessari per il ruolo. A differenza dei genitori, però, la ragazza ha un grande cuore e dei valori morali estremamente radicati.

Non c’è dunque da stupirsi se i coniugi Schwarzbach le hanno nascosto le loro reali intenzioni: vendere l’ala est del Fürstenhof per risanare i debiti della loro azienda. Pur senza conoscere la verità, Eleni si farà però ben presto una propria opinione sul progetto… e non sarà positiva!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni non vuole vendere il Fürstenhof

Già colpita dalle accuse di Christoph (Dieter Bach) contro i genitori, Eleni crederà inizialmente alla buona fede di questi ultimi. Una fiducia che non verrà meno neanche dopo la decisione (apparentemente inspiegabile) di Markus di vendere la loro casa di famiglia.

Ciò che farà invece cambiare idea alla giovane Schwarzbach sui progetti sarà qualcosa di molto diverso: il romanticismo. Grazie a Hildegard (Antje Hagen), la ragazza scoprirà infatti che l’hotel ha visto nascere innumerevoli storie d’amore nel corso degli anni.

E così – di fronte ad uno sconcertato Markus – Eleni annuncerà di volersi opporre alla vendita dell'ala est del Fürstenhof, in quanto non vuole "fare a pezzi" un luogo così ricco di storia e magia! Schwarzbach accontenterà la figlia?