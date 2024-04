Tempesta d’amore: Josie scopre che Leon ha una dipendenza! | Anticipazioni italiane

Sta sempre più scricchiolando la relazione tra Josie Klee (Lena Conzendorf) e Leon Thormann (Carl Bruchhäuser). Già delusa dal comportamento tenuto dal fidanzato in occasione della denuncia contro Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza farà una scoperta che getterà nuove ombre sul suo amato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon determinato a battere Paul

Benché sia arrivato a Bichlheim con l’obiettivo di far concorrenza a Josie, Leon si è ben presto rivelato essere un personaggio capace di grandi gesti di generosità per le persone che ama. Purtroppo, però, nemmeno lui è il principe azzurro che sembrava…

La gelosia per il rapporto tra la fidanzata e Paul ha infatti tirato fuori il peggio da Thormann, tanto da portare quest’ultimo a denunciare (ingiustamente) il rivale per lesioni. Denuncia poi ritirata per non perdere Josie. Il desiderio di rivalsa su Lindbergh, però, è scomparso!

Non potendolo sconfiggere in altri campi, Leon ha dunque deciso di battere Paul ad ogni costo in una gara di triathlon. E poco importa se il suo recente incidente abbia lasciato dei pesanti strascichi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie scopre l’inganno di Leon

Nonostante le raccomandazioni dei medici di riposare, Leon ha iniziato ad assumere sempre più antidolorifici, finendo per diventarne dipendente. E così, quando Josie lo obbligherà a farsi visitare da Michael (Erich Altenkopf) e quest’ultimo raccomanderà a Leon riposo assoluto vietando l’assunzione di farmaci che sopprimano il dolore, il ragazzo deciderà di fare di testa propria.

Leon inizierà dunque a procurarsi di nascosto i farmaci di cui ha bisogno per continuare ad allenarsi sopprimendo il dolore. Non ci vorrà molto, però, prima che Josie scopra il suo inganno e a quel punto Thormann si troverà di fronte ad una scelta: conta di più la sua relazione con Josie o la rivalità con Paul? Seguici su Instagram.