Tempesta d’amore, trama puntata 12 aprile 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 12 aprile 2024

Invece di Andrè è Helene a pulire il bagno, mentre lui si offre di prepararle la cena. Leon si allena insieme a Max e Paul per il triathlon, ma finisce per fare uno sforzo accentuato e così la caviglia si gonfia. A quel punto Michael gli consiglia di rinunciare alla competizione, ma lui non vuole lasciar perdere la gara e così con Josie tende a minimizzare. Josie gli crede e gli fa assaggiare le sue nuove praline. Leon le dice che, pur essendo buone, lei può sicuramente fare di meglio. Poi, una volta solo, contatta un suo amico e si fa dare il numero di un medico sportivo che possa fargli assumere degli antidolorifici. Shirin pettina e trucca Helene e le è d’ausilio nella ricerca di un vestito nuovo. La donna rientra all’appartamento e scopre che Andrè aveva dimenticato la loro cena e ha preso appuntamento con un’altra donna…. Seguici su Instagram.