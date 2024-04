Terra amara, anticipazioni puntata di domenica 7 aprile 2024

Anticipazioni puntata Terra amara di domenica 7 aprile 2024 (pomeriggio)

Abdulkadir, arrabbiato perché Betul ha sposato Colak, si scontra con lei. A quel punto, Vahap caccia Betul e Sermin da casa per conto del fratello. A Colak arriva la terza notifica dal Comune di Cukurova: l’uomo è avvertito della prossima demolizione delle strutture abusive del suo ristorante. L’uomo ci resta malissimo e annuncia pubblicamente agli abitanti di Cukurova che tale ordinanza è solo una trovata di Lutfiye per ottenere vendetta sfruttando la sua posizione di Sindaco. Zuleyha non si fida di Sermin e Betul, anche dopo che le due donne le assicurano fedeltà per aver liberato Betul quando era prigioniera di Colak.

Lutfiye irrompe al ristorante di Colak con un ordine di demolizione. Zuleyha e Hakan vanno in municipio per la licenza di matrimonio e annunciano a Lutfiye la decisione di sposarsi. Sermin e Betul sono state cacciate da Vahap per conto di Abdulkadir e Zuleyha offre loro di vivere da lei solo per il tempo che serve. Fikret invita a cena Zuleyha per chiederle di sposarla, ma un attimo prima della proposta scopre che lei e Hakan hanno deciso di diventare marito e moglie. Alla villa giunge un uomo che prega Zuleyha di salvare la moglie (che rischia la morte per le complicazioni del parto), ma – per arrivare al villaggio dove vivono – l’unica via è un ponte sospeso; di conseguenza Zuleyha chiama il dottor Aykut, che si offre di accompagnarla per salvare la donna. Intanto, Colak rivela a Cavus il piano che ha ideato per liberarsi di Zuleyha. Seguici su Instagram.