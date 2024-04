Terra Amara anticipazioni: Betül cerca di uccidere Züleyha ma…

Nelle ultimissime puntate italiane di Terra Amara non mancheranno dei momenti di altissima tensione. Uno di questi avrà per protagonista Betül Arcan (Ilayda Cevik), che cercherà di uccidere Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) per poi far ricadere la colpa su Haşmet Çolak (Altan Gördüm), l’uomo che crede essere suo marito. Non tutto andrà però come previsto…

Terra Amara, trame: lo spietato piano di Betül ha inizio

La faccenda si farà cristallina nel momento in cui Betül assolderà tra malviventi per rapire Haşmet. Dopo ciò, la donna spiegherà alla madre Şermin (Sibel Tascioglu) che Zuleyha morirà quella sera stessa, perché sarà lei a porre fine alla sua vita con la pistola rubata a Colak qualche sera prima.

Una volta che Haşmet verrà rapito, senza alcuna difficoltà poiché completamente ubriaco, Betul darà ordine ai brutti ceffi di portare il “marito” in un capanno abbandonato, raccomandandosi con loro di legarlo al meglio per non consentirgli di fuggire. La Arcan metterà in piedi tale escamotage per impedire a Haşmet di avere un alibi e incastrarlo così per l’assassinio di Zuleyha, compiuto con l’arma di sua proprietà. Non a caso, Betul indosserà dei guanti, evitando di toccare la pistola a mani nude…

Terra Amara, spoiler: Betül cerca di uccidere Zuleyha

Messo fuori gioco Colak, Betül manderà uno dei tre “complici” da Zuleyha affinché le dia un appuntamento finto proprio con Haşmet, in possesso a suo dire di informazioni sull’evasione dal carcere di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş). Desiderosa di fare chiarezza sulla vicenda e sperando in cuor suo che non sia stato il marito Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol) a farlo evadere, la Altun sceglierà di recarsi sul posto, ma si farà accompagnare da Çetin Ciceri (Aras Senol).

Una volta arrivati, Zuleyha e Çetin cadranno quindi tra le grinfie di Betül, la quale sparerà un colpo contro la Altun che non andrà fortunatamente a segno. Si innescherà dunque una vera e propria sparatoria, dalla quale sia Zuleyha e sia Çetin usciranno illesi. Tuttavia, nel trambusto generale, Zuleyha riconoscerà Betül e capirà che le ha teso una trappola per ucciderla. E la storia non finisce qui…

Terra Amara, news: Zuleyha soccorre Colak e…

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, nel bel mezzo dell’inseguimento dell’auto di Betül e i suoi tre complici, Zuleyha e Cetin troveranno in mezzo alla strada Haşmet, che nel frattempo sarà riuscito a liberarsi. Lì l’uomo, dopo averli ringraziati, svelerà ai due che la Arcan e Şermin hanno rubato, qualche giorno prima, la sua pistola.

A quel punto, Zuleyha non farà fatica a ricostruire le intenzioni di Betül e comprenderà che la nemica ha cercato di ucciderla con l’arma di Haşmet per poi far ricadere la colpa su di lui. Tutto questo renderà Betül ancora più pericolosa dato che, nonostante il fallimento del suo piano, vorrà ancora uccidere Zuleyha… Seguici su Instagram.