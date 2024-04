Terra Amara anticipazioni: Gaffur cerca moglie!

Anche se non avrà ancora dimenticato del tutto la defunta moglie Saniye (Selin Yeninci), Gaffur Taskin (Bulent Polat) valuterà l’ipotesi di sposarsi nuovamente, in modo tale da dare una madre alla figlia adottiva Üzüm (Neva Pekuz). Tuttavia, la ricerca della nuova consorte avverrà in un modo del tutto particolare. Scopriamo dunque insieme che cosa accadrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: Gaffur e i timori su Üzüm

La storyline prenderà piede nel momento in cui Gaffur si domanderà se è all’altezza di tutte le esigenze di Üzüm, che sta per diventare una vera e propria signorina. Il capo dei braccianti verrà infatti preso dal timore di non riuscire a dare tutti i consigli utili alla sua piccolina, come invece avrebbe fatto senz’altro Saniye, se solo un pirata della strada non avesse messo fine alla sua vita e a quella di Gulten (Selin Genc).

Per tale motivo, anche se sarà cosciente del fatto che non c’è modo di sostituire Saniye, Gaffur vorrà impegnarsi nella ricerca di una nuova compagna, ma nessuna a Cukurova sembrerà fare al caso suo. In primis Cevriye (Irmak Aydın), che invece farà di tutto per attirare la sua attenzione…

Terra Amara, spoiler: Gaffur cerca moglie!

Per questo, in modo tale da poter ampliare le sue possibilità di scelta, Gaffur deciderà di cercare moglie su corrispondenza. In che modo? Si farà scattare una fotografia e scriverà una sua presentazione, che farà pubblicare sul quotidiano all’interno della rubrica dei cuori solitari.

Una mossa con la quale Gaffur spererà di attirare diverse signorine in modo tale da scegliere la madre più appropriata per Üzüm e con la quale trascorrere il resto della sua vita. Peccato però che la prima risposta che Gaffur riceverà finirà proprio tra le mani di Üzüm, con Gaffur che a quel punto sarà costretto a darle una spiegazione…

Terra Amara, trame: Uzum accetterà la decisione di Gaffur?

Come reagirà Üzüm all’idea che Gaffur sta cercando una sostituta di Saniye? Fortunatamente, una volta che il padre chiarirà che in fondo nessuna donna potrà mai farle dimenticare l’affetto che le ha dato Saniye, Üzüm si mostrerà conciliante con Gaffur e accetterà subito tale ipotesi, sottolineando che quando andrà lontana dalla Turchia, per studiare medicina, dovrà per forza lasciarlo da solo, cose che invece non accadrebbe qualora si risposasse e avesse una nuova moglie al suo fianco.

Insomma, tutto andrà per il verso giusto, ma alla fine Gaffur riuscirà davvero a trovare moglie? Lo scopriremo presto…