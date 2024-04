Terra Amara anticipazioni: Hakan mente nuovamente a Zuleyha! Ecco perché…

Fino a quando Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) deciderà di perdonare il neo marito Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol) per le sue numerose bugie e omissioni? La risposta arriverà nelle ultimissime puntate italiane di Terra Amara, quando la nostra protagonista darà all’uomo un ultimatum a causa di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş)…

Terra Amara, news: l’arresto di Abdülkadir

La storia si movimenterà nel momento in cui Fikret Fekeli (Furkan Palali) riuscirà a fare arrestare Abdülkadir per l’omicidio dello zio Ali Rahmet (Kerem Alisik); ciò avverrà grazie alla testimonianza di Ali Riza, uno degli uomini pagati dal proprietario della rimessa di automobili per fare fuori il parente con un potente medicinale (mortale se somministrato in dosi massicce).

A quel punto, dato che Ali Riza confermerà la versione della storia anche di fronte al procuratore Savci (Önder Özcan), per Abdülkadir scatterà l’arresto con tanto di ingresso nel carcere della cittadina. C’è da dire che nessuno dei detenuti gli darà il benvenuto, essendosi macchiato dell’assassinio di Ali Rahmet, uno degli uomini più amati di Cukurova.

E non a caso, un gruppo di delinquenti farà sapere ad Abdülkadir che non uscirà vivo dalla cella, facendo scattare un campanello di allarme nel fratello Vahap (Ergün Metin), che andrà subito da Hakan in cerca di aiuto…

Terra Amara, trame: Hakan vuole far evadere Abdülkadir

Appena se lo ritroverà di fronte in piena notte nella tenuta Yaman, Hakan farà sapere a Vahap che può stare tranquillo perché non intende abbandonare Abdülkadir, in nome di tutte le volte che gli ha salvato la vita durante i tanti anni trascorsi in Libano. Da tali parole sarà chiaro che Gümüşoğlu intende mentire ancora una volta a Zuleyha, dopo le promesse fatte di allontanare per sempre Abdülkadir dalle loro vite.

Proprio per questo, il mattino successivo alla “furtiva” visita di Vahap, Hakan si recherà in carcere per parlare con Abdülkadir e gli dirà che deve seguire alla lettera tutte le sue istruzioni se vuole evadere quel giorno stesso e abbandonare per sempre Cukurova con il fratello minore. Un piano che, ovviamente, Abdülkadir accetterà senza alcun tipo di intoppo, ma che potrebbe presentare fin da subito un imprevisto non di poco conto…

Terra Amara, spoiler: l’ultimatum di Zuleyha a Hakan

Eh sì: possiamo anticiparvi che Zuleyha avrà seguito Hakan fino al carcere. Infuriata, la Altun chiederà immediatamente all’uomo per quale motivo è andato a trovare Abdülkadir, ma lui le risponderà che aveva semplicemente bisogno di dirgli addio, negando il sospetto di Zuleyha del suo coinvolgimento in un’eventuale fuga del detenuto.

Per tale ragione, Zuleyha si farà promettere da Hakan che non le sta mentendo, sottolineando che questa è l’ultima possibilità che intende dare al loro rapporto poiché non sopporterebbe un’altra sua bugia per proteggere l’assassino di Ali Rahmet.

Seppur conscio del rischio, Hakan andrà però avanti col piano per fare evadere Abdülkadir e la sua ostinazione avrà una gravissima conseguenza…