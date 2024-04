Un posto al sole 2 aprile 2024, trama puntata: Silvia e Michele in imbarazzo

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda martedì 2 aprile 2024

Dopo un intimo momento di vicinanza, ora Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) sono imbarazzati e in difficoltà; lui appare più propenso a cercare di capire quello che è successo, mentre Silvia vorrebbe solo non pensare più all'accaduto. Alberto Palladini (Maurizio Aiello) è rinfrancato al pensiero che Clara (Imma Pirone) stia per interrompere la gravidanza; intanto, Giulia (Marina Tagliaferri) intende stare accanto alla ragazza visto il momento complicato che sta attraversando…