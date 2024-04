Un posto al sole 8 aprile 2024, trama puntata: per Nunzio ora è tutto chiaro ma…

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda lunedì 8 aprile 2024

Nunzio (Vladimir Randazzo) si rende conto di qual è stato il motivo per cui fu a suo tempo aggredito e per l'occasione raccoglie la confidenza di Diana (Sara Zanier), per poi cercare di convincerla a denunciare tutto in Commissariato. Rossella (Giorgia Gianetiempo) pensa alle parole di Luca (Luigi Di Fiore) e tenta invano di chiarirsi con se stessa. Le tensioni fra Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) proseguono, con lui che ormai appare sempre più indisponibile a ricomporre il rapporto con la moglie…