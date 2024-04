Un posto al sole 9 aprile 2024, trama puntata: Rossella soccorre Diana, Nunzio avrà una reazione che…

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda martedì 9 aprile 2024

Rossella è estremamente turbata dopo l’emergenza che l’ha condotta a soccorrere Diana; per l’occasione la ragazza ritroverà la vicinanza di Riccardo ma non potrà fare a meno di notare il coinvolgimento di Nunzio nella faccenda, tanto che il giovane Cammarota avrà una reazione che lascerà la ragazza senza parole. Il ritorno di Ida dalla Polonia metterà in allarme Roberto e Marina, che non vogliono rinunciare a Tommy; tuttavia un piccolo gesto del bimbo riuscirà a mettere fortemente in crisi la Giordano. Un nuovo dissapore fra Raffaele e Renato sembra portare ad una definitiva crisi della loro amicizia, ma la verità è che sono entrambi innocenti… Seguici su Instagram.