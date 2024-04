Un posto al sole, trama 29 aprile 2024: Nunzio preoccupato e arrabbiato

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda lunedì 29 aprile 2024

Nunzio è ancora molto in ansia per la salute di Diana e al tempo stesso è infuriato per l'inerzia del commissario Elio Schipa nelle indagini che sta portando avanti sull'incidente di cui è stata vittima la Della Valle. La forte discussione tra Roberto e Ida potrebbe mettere definitivamente a rischio l'accordo relativo a Tommaso; Marina, pur di non far precipitare gli eventi, cercherà un alleato in Raffaele ma ciò creerà al portiere delle tensioni familiari…