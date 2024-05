Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 25 maggio 2024

In apparenza le parole di Brooke (Katherine Kelly Lang) sembrano far breccia in Bill (Don Diamont), tuttavia la realtà è molto diversa. Intanto Deacon (Sean Kanan) ha acquistato Il Giardino dal precedente proprietario: la sua felicità però è interrotta quando Hope (Annika Noelle), ignara di cosa sia emerso nei mesi trascorsi tra il padre e Sheila (Kimberlin Brown), lo informa della liaison tra la Carter e Bill. Seguici su Instagram.