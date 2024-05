Beautiful, trama 3 maggio 2024: Steffy vuota il sacco con Finn, la reazione dell’uomo

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 3 maggio 2024

Steffy rivela a Finn la vicenda dietro lo sparo contro Bill: il rapporto tra l’editore e Liam era in crisi, così come il suo matrimonio con la stessa Steffy. Ferita dal coinvolgimento di Liam con un’altra donna, Steffy è andata a letto con Bill. La ragazza riconosce che non sarebbe mai dovuto succedere e che Taylor, ritenendo l’uomo se ne fosse approfittato, gli sparò.

Steffy garantisce che quanto accaduto con Bill fu consensuale, ma anche per Finn l’editore si approfittò del suo stato emotivo e un uomo d’onore si sarebbe comportato diversamente. Grato a Steffy per avergli confidato questo episodio del passato, Finn è deciso a consegnare Sheila alle autorità, tuttavia la coppia deve affrontare il ricatto di Bill.