Beautiful, anticipazioni americane: Finn a Hope, massaggio e tanti complimenti!

Vi avevamo avvertiti che vi è odore di crisi nel matrimonio tra Finn e Steffy Finnegan e, soprattutto, nell’aria c’è la sensazione che gli autori di Beautiful abbiano voglia di creare nuovamente una situazione triangolare tra la figlia di Ridge e la sorellastra, Hope Logan.

Ricordate sicuramente quando, poco dopo il ritorno di Sheila Carter, quest’ultima se ne era uscita con lo strampalato piano di inscenare una liaison con Deacon Sharpe, in modo che questo avrebbe potuto favorire un avvicinamento tra Finn e Hope (con la giovane Logan più morbida rispetto all’irremovibile Steffy nei confronti della madre naturale del dottore).

Ebbene, all’epoca questo sembrò un primo esperimento per testare la strada di una love story tra Finn e Hope, che però, dopo poche scene, sembrò essere archiviato. Nelle puntate americane, però, la questione è stata riproposta ad inizio 2024, quando Finn, improvvisamente, ha scoperto un’irresistibile spinta nei confronti di Sheila, ma anche un’altrettanto improvvisa voglia di proteggere Hope, ritenendola in pericolo accanto a Thomas Forrester. Una sfiducia nei confronti del cognato repentina ed esasperata, guardando al rapporto tutto sommato amichevole o almeno civile tra il medico e il fratello della moglie…

Con la fine della relazione tra Thomas e Hope e il sempre maggiore afflato d’amore tra Finn e Sheila, la situazione si è presentata nuovamente: l’intensificarsi della tensione tra Steffy e Hope sembra aver creato le basi per una definitiva piega degli eventi in direzione di un triangolo con Finn. Succederà proprio questo?

In attesa di scoprirlo, intanto, fioccano le occasioni in cui Hope e Finn si ricoprono di reciproci complimenti: se già in passato la ragazza aveva sottolineato quanto Steffy sia stata fortunata a sposare Finn, quest’ultimo aveva di recente indirizzato un “sei la migliore” a Hope, quando lei, a differenza della consorte, si era dimostrata comprensiva e addirittura di supporto nei confronti della spinta che il dottore prova nei confronti della donna che lo ha messo al mondo. A tal punto che Hope ha auspicato che a Sheila venga concesso il beneficio del dubbio, a maggior ragione ora che Sheila è diventata la moglie di Deacon.

Hope insomma vuole supportare il padre e per questo motivo, contro il parere di tutti, ha accettato di fare da damigella alla Carter. Capendo che Finn avesse voglia di partecipare, se non fosse per l’opposizione di Steffy, Hope è stata di nuovo un orecchio amichevole per le confidenze del medico, che ha ricambiato con le proprie doti da dottore quando ha notato l’altra soffrire di un attacco di emicrania.

Eh sì: Hope ha confidato di sentirsi fortemente stressata da quando Thomas è partito per l’Europa portandosi dietro Douglas; Finn a quel punto si è offerto di massaggiarle le tempie, ma il trattamento è poi sceso a collo e spalle, irrigidite dal periodo di tensione. Nel fare tutto questo, Finn non ha lesinato complimenti per Hope:

“Sei bellissima, gentile e appassionata. Meriti di meglio di Thomas, lascialo andare, vedrai che la persona giusta si presenterà quando meno te lo aspetti“, le ha assicurato il dottore, aggiungendo che il sorriso di Hope accende la stanza dove si trova e che il suo nome, “speranza”, rappresenta la vera natura della sua anima.

Insomma, un gioco “paziente e dottore” che forse Steffy non avrebbe gradito, caso mai vi avesse assistito. Intanto la figlia di Ridge e Taylor era certa che il marito comprendesse il perché del suo ultimatum: o lei o Sheila. Un ultimatum che, secondo Liam Spencer, non ci sarebbe dovuto neanche essere: Finn dovrebbe provare per Sheila la stessa avversione che prova Steffy dopo che ha provato a giustiziarla a sangue freddo.

Le nozze tra Deacon e Sheila rischiano quindi di incendiare la tensione nel matrimonio di Finn e Steffy: quest’ultimo, a caccia della pizza preferita di Kelly, si è ritrovato a Il Giardino nel bel mezzo della cerimonia, che, per quanto ne sapeva, si sarebbe dovuta tenere sulla spiaggia. Sheila ha così chiesto a Finn di presenziare e il medico, nonostante l’avvertimento di Steffy, ha finito per accettare.

Gli spoiler segnalano che nelle prossime puntate americane Steffy sarà furiosa per quello che riterrà un vero e proprio tradimento e, in qualche modo, la questione porterà ad un nuovo scontro tra Steffy e Hope. La giovane Forrester si mostrerà decisa a cancellare la Hope For The Future: si vedrà se perché mossa dalla voglia di vendicarsi per aver incoraggiato Finn nei confronti di Sheila o se perché la linea, senza Thomas, tornerà ad arrancare nelle vendite, offrendo a Steffy l’occasione propizia. La mossa contro il suo business, porterà Hope a dichiarare guerra alla rivale! Seguici su Instagram.