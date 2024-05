Endless love, anticipazioni 13 maggio 2024: Kemal e Nihan indagano!

Anticipazioni puntata Endless love di lunedì 13 maggio 2024

Emir vuole vendicarsi di Kemal e quindi raggiunge Zeynep al cinema: dopo averle fatto vivere una bellissima serata e averle fatto incontrare il suo idolo, l’attore Murat Boz, la convince a fare l’amore. Dopo però le svela che tutto quello che è accaduto fa parte di un piano di vendetta contro Kemal e alla fine le fa consegnare del denaro pur di umiliarla.

Kemal decide di scavare nel posto in cui dovrebbe trovarsi il cadavere della donna fatta fuori a suo tempo da Ozan: così facendo, scopre però che la tomba è vuota. Il nostro protagonista comprende dunque che la donna in questione probabilmente non è affatto passata a miglior vita e che l’uomo che ricatta Emir lo ha sempre saputo. Poi condivide la sua scoperta con Nihan. Kemal e Nihan proseguono le loro indagini sulla presunta morte di Linda, la ragazza uccisa da Ozan, e si mettono sulle tracce di Karen, la seconda ragazza presente la sera dell’omicidio. Seguici su Instagram.