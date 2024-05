Endless love anche di domenica, anticipazioni 19 maggio 2024 | Trama

Anticipazioni puntata Endless love di domenica 19 maggio 2024

Da ora in poi, la dizi turca andrà in onda sette giorni su sette e quindi anche alla domenica pomeriggio dopo Beautiful. Nella puntata del 19 maggio, mentre proseguono le ricerche di Ozan, Kemal vede Zehir che gli dà alcune notizie utili a trovare Karen. Con loro c’è anche Salih, che svela a Kemal di aver assistito qualche giorno addietro a un incontro tra Ozan e Zeynep. La cosa fa venire dei sospetti Kemal, che si precipita a casa di Nihan ed Emir. Là trova sua sorella ed Ozan che hanno appena detto a tutti di essersi sposati. Vildan caccia la ragazza. Kemal la riporta a casa, dove i suoi genitori, infuriati e addolorati, tentano di convincerla a divorziare. Ozan la raggiunge e Zeynep se ne va col marito, mentre Huseyin la disconosce come figlia. Non trovando una soluzione migliore, i due decidono di andare a vivere con la famiglia di Ozan, nella villa di Emir. Intanto Tarik scopre da Kemal quello che è successo. Durante un litigio, i due fratelli arrivano alle mani, dopo che Kemal ha accusato Tarik di aver fallito nel proteggere Zeynep.

Kemal non riesce ad accettare la scelta della sorella di sposarsi di soppiatto. Il nostro protagonista si sente in colpa comprendendo di aver abbandonato la famiglia nel momento del bisogno: secondo lui, se si fosse occupato in prima persona di Zeynep, tutto questo non sarebbe mai successo. Onder, grazie all’aiuto di Emir, raggiunge Zeynep e Ozan che, dopo essere diventati marito e moglie, sono scappati assieme. L’uomo cerca di convincere il figlio e la neo-nuora a trasferirsi in casa insieme a lui e al resto della famiglia. Emir non vede di buon occhio le intenzioni di Zeynep e tra i due è guerra

Vildan non vuole accettare in alcun modo la moglie del figlio e auspica che la storia duri poco. Leyla intende combattere per la sua casa, che presto sarà venduta all’asta, ma non è in ansia; invece Kemal teme qualche imbroglio dell’ultimo minuto ed offre alla donna la sua assistenza morale ed economica. Asu viene in possesso di una busta riservata indirizzata a Kemal e, curiosa più che mai, decide di aprirla. Al suo interno, ci sono le foto che ritraggono Zeynep ed Emir. Seguici su Instagram.