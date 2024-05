Endless love, anticipazioni 20 maggio 2024: Emir e Kemal hanno un nuovo aspro litigio

Anticipazioni puntata Endless love di lunedì 20 maggio 2024

Il cerchio si stringe attorno a Zeynep, messa alle strette dalla famiglia di Nihan ma anche da Emir, il quale minaccia Zeynep di far venire alla luce la sua farsa quanto prima. Asu, che ha delle foto compromettenti con Zeynep ed Emir insieme, incontra Zeynep per convincerla ad agire subito in modo da evitare che Emir ricatti Kemal per causa sua.

Zeynep riesce a convincere Ozan a dire a tutti di essersi sposati, ma all'insaputa di Vildan che invece vorrebbe imporre ai due di divorziare. Asu svela ad Emir di aver intercettato le foto che lui aveva mandato a Kemal, e gli ordina di non fargli del male, pena il doversela vedersela con lei. Emir a quel punto decide di conservare le foto e di usarle quando sarà il momento giusto. Emir e Kemal hanno un aspro litigio per via di Zeynep..