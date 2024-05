Endless love, trama 9 maggio 2024: Emir cacciato da Leyla!

Anticipazioni puntata Endless love di giovedì 9 maggio 2024

Kemal, grazie anche all’ausilio di Zehir, riesce a mettere in trappola i due uomini che lo avevano aggredito e li conduce al commissariato affinché si costituiscano. Emir si reca a casa di Leyla, dicendo di sapere che è la sorella di Vildan e quindi la zia di Nihan. Le chiede di svelargli tutti i suoi segreti o la farà perseguitare dai giornali. Leyla lo manda via in malo modo. Racconta quanto successo a Kemal, che le consiglia di dire subito tutta la verità a Nihan. Ma prima che la ragazza faccia in tempo ad arrivare a casa di Leyla, Emir mette lei e Ozan a conoscenza del segreto… Seguici su Instagram.