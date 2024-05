Endless love, anticipazioni dal 26 maggio al 1° giugno 2024

Anticipazioni settimanali puntate Endless Love da domenica 26 maggio a sabato 1° giugno 2024

Nihan esprime a Kemal il suo desiderio di incontrarlo. L’uomo la porta in un luogo segreto, nel quale le dichiara ancora una volta il suo amore, manifestando allo stesso tempo una ferma opposizione ad accettare la natura clandestina della loro relazione. Kemal chiede in seguito a Zehir di metterlo in contatto con il suo uomo più fidato perché si introduca in casa di Tufan. L’uomo assoldato da Kemal fa in modo che Tufan capisca di essere spiato dallo stesso Kemal. Tufan confesserà la sua preoccupazione telefonando ad un uomo misterioso. Emir tranquillizza Tarik, rivelandogli che la polizia ha stabilito che il colpevole dell’omicidio di Karen è suo marito Taner, e lo ha arrestato. Nel frattempo, continuano i preparativi per il ricevimento organizzato per festeggiare il matrimonio di Ozan e Zeynep. Kemal inizialmente decide di non partecipare. Viene però convinto da Hüseyin, che ha ricevuto una visita da parte del genero Ozan, a stare accanto a sua sorella in un giorno così importante…

La famiglia di Ozan organizza un grande ricevimento per il matrimonio del figlio con Zeynep. Kemal, che inizialmente aveva detto che non avrebbe partecipato, si presenta con Asu. Nihan è convinta che l’uomo che ama abbia portato un’altra donna appositamente per farla soffrire e, per dimenticare, esagera con l’alcol. Emir spera di poter approfittare del fatto che la moglie è ubriaca per riuscire finalmente a consumare il matrimonio, ma Nihan non cede e ribadisce che non si innamorerà mai di lui. Kemal approfitta della presenza di Tufan per metterlo alle strette e fargli confessare che è una spia. Minaccia l’uomo di dire tutto ciò che sa ad Emir. L’unico modo per farlo tacere è dirgli chi ha ucciso Karen. Tufan sembra cedere ma alla fine della serata, invece di fornire a Kemal un nome, gli consegna un bigliettino all’interno del quale è scritto un indirizzo, che corrisponde all’abitazione dell’assassino. Kemal è scettico ma si reca sul posto.

Emir ormai non si fida più di Tufan e incarica Tarik di tenerlo d’occhio. Kemal cerca di mettere in guardia suo fratello, prova a fargli capire che Emir vuole incastrarlo ma Tarik non ascolta ragioni. Banu chiede a Tarik di parlare dei problemi con suo fratello, ma l’uomo, reticente, le dice solo che Kemal gliene vuole perché non dipende più da lui. Zeynep sfida Emir: racconterà a Nihan che sono stati insieme se lui userà le foto contro di lei. L’uomo, furioso, la insulta e la minaccia.

Nihan incontra Kemal a casa di Leyla mentre preparano i pacchi per il trasloco. Durante l’ennesimo battibecco tra i due, a Kemal arriva una telefonata di Asu e Nihan se ne va, gelosa e arrabbiata. Asu chiede a Kemal di andare a casa sua: Kemal lì trova Hakki, che gli chiede di realizzare il suo ultimo desiderio prima di morire: sposare sua nipote Asu. Lui però si rifiuta: non vuole dare illusioni ad Asu perché ama un’altra donna. Nihan intanto viene rapita da due misteriosi uomini mentre lascia un messaggio nella segreteria di Kemal.

Emir comincia a preoccuparsi per la sparizione di Nihan. Mentre sta allertando il resto della famiglia, riceve una telefonata da Taner, che gli rivela di essere stato lui a ordinare il rapimento della donna. Promette di liberarla solo se verrà aiutato a fuggire dalla prigione. Emir organizza dunque il piano di fuga per Taner. Nel frattempo, anche Kemal, ascoltando un messaggio lasciato da Nihan nella sua segreteria telefonica, si rende conto che la donna è stata rapita. Si rivolge quindi a Zehir per ritrovarla. Anche Salih collabora alle ricerche.

Alcuni dettagli condivisi da Nihan nel suo messaggio prima di essere rapita consentono a Kemal di risalire all’identità di uno dei rapitori. Risulta essere uno degli uomini di Kor Iskender, anche lui detenuto nella prigione di Maltepe, la stessa in cui si trovano Taner e Necmi. Kemal chiede dunque nuovamente l’aiuto di Necmi per scoprire dove si trovi Nihan. Onder va a casa di Kemal, dove incontra Leyla. La donna lo ringrazia per averle fornito documenti utili per rientrare in possesso dei suoi diritti nella società e lo perdona per la sofferenza che le ha provocato in passato.

Nihan è stata rapita e rinchiusa in un magazzino abbandonato di proprietà di Iskander da un gruppo di uomini pagati da Taner. L’uomo intende infatti vendicarsi di Emir, cossì come Emir lo ha fatto finire in galera con l’accusa di aver ucciso la moglie Karen, Taner vuole uccidere Nihan per far soffrire Emir e fare in modo che sia lui a venire accusato dell’omicidio. Sia Kemal che Emir, consapevoli del rapimento, portano avanti una corsa contro il tempo per cercare di scoprire dove si trova esattamente l’amata, in modo da raggiungerla e liberarla prima che sia troppo tardi.

Kemal sfrutta le sue conoscenze pur di riuscire a ritrovare Nihan, in particolare si fa aiutare da Necmi, mentre Emir cerca di localizzare il luogo dove è nascosta la moglie sfruttando la tecnologia. Nel frattempo Onder, che non riesce più a rintracciare la figlia, cerca di farsi dire da Emir che cosa sia successo. Quando la risposta del genero non lo soddisfa, contatta anche Kemal, che non se la sente di nascondere la verità al padre di Nihan. Anche Ozan, deciso a ritrovare la sorella, si unirà al gruppo.

Nihan, tornata a casa dopo il rapimento, affronta Emir accusandolo dell’omicidio di Karen: lui nega di essere l’assassino ma conferma il suo tentativo di insabbiamento e le rivela che l’assassino è un suo uomo, Tarik. Nihan, nonostante la decisione di Kemal di non vedersi più, lo cerca ripetutamente per riferirgli quanto ha appreso da Emir. Vildan e Galip si incontrano per firmare l’atto di acquisto della casa e lì la donna scopre che il suo consuocero l’ha raggirata: sarà lui l’unico proprietario. Ma le brutte notizie per Vildan non sono finite: di lì a poco, durante l’assemblea straordinaria del consiglio, la donna scoprirà che sua sorella ha deciso finalmente di riprendere a pieno tutte le sue funzioni di socia dell’azienda. Hakki consiglia ad Asu di aspettare con pazienza il giorno in cui Kemal dimenticherà Nihan, ma la giovane donna ha fretta e ha un’idea. Nella sua battaglia per la conquista di Kemal, ha un’alleata di ferro, Fehime, alla quale chiede aiuto.

Kemal si confronta con Tufan, rivelandogli i propri dubbi nei confronti della sua trasparenza. Gli dichiara anche di non credere che suo fratello Tarik sia responsabile dell’omicidio di Karen. L’alibi fornito da Banu confermerebbe la sua innocenza. Ma, attraverso un controllo in azienda suggerito da Tufan, Kemal scopre che la donna ha mentito. Nel frattempo, anche Nihan interroga Tarik in merito alla sua presunta implicazione nell’omicidio, ma Tarik la nega categoricamente. Rivelerà in seguito ad Emir il suo timore di essere esposto. Gli confesserà anche di essere innamorato di Banu. Leyla, nella sua prima riunione in azienda, esprimendo un voto negativo, fa in modo che gli azionisti debbano riunirsi nuovamente. Asu prega Kemal di recarsi a casa di suo zio per convincerlo a trascorrere i suoi ultimi giorni in ospedale. Hakki rifiuta questo invito e prega nuovamente Kemal di costruire un rapporto d’amore con Asu e di starle vicino dopo la sua morte.

Nihan soffre molto perché si rende conto che, per colpa sua e del loro amore impossibile, Kemal non potrà mai essere felice. Decide allora di parlare un’ultima volta con l’amato per tenere fede a una promessa fatta anni prima, quando avevano iniziato a frequentarsi. Kemal litiga con i suoi genitori ed in particolare con sua madre, che non riesce a capacitarsi del fatto che il figlio non si decida a chiedere ad Asu di sposarlo. Emir è deciso a scoprire le vere intenzioni di Leyla per quanto riguarda la gestione degli affari; perciò si reca a casa di Kemal, dove abita anche lei da quando ha perso la sua casa, per parlarle. Zeynep lascia intendere a Onder di essere al corrente di un grande segreto di famiglia ed in questo modo riesce a farsi rivelare ulteriori dettagli circa il matrimonio tra Nihan ed Emir. Tutti gli indizi raccolti da Zehir riguardo al caso dell’omicidio di Karen sembrano puntare contro Tarik, ma Kemal non riesce ad accettare che il fratello possa essere un assassino… Seguici su Instagram.