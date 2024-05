Endless Love anticipazioni: Emir e il “fratello misterioso”

Una realtà sconvolgente manderà in crisi Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) nelle prossime puntate di Endless Love. “Grazie” al nemico Kemal Soydere (Burak Özçivit), lo spietato imprenditore scoprirà infatti di avere un fratello del quale ignorava l’esistenza. Ciò sarà l’inizio di una complessa storyline piena di colpi di scena…

Endless Love, news: Kemal fa arrestare Tarik

Tutto partirà dal momento in cui Kemal farà arrestare il fratello Tarik (Rüzgar Aksoy) per l’omicidio di Karen, ossia l’unica persona in grado di dimostrare se Ozan Sezin (Bariş Alpaykut) abbia ucciso Linda cinque anni prima. Un’accusa che Kemal potrà rivolgere a Tarik non appena Banu Akmeriç (Çağla Demir) gli consegnerà una camicia dell’uomo sporca di sangue, presumibilmente di Karen.

Tuttavia, agendo in tal modo, Soydere cadrà in un vero e proprio inganno ordito da Emir per metterlo in cattiva luce di fronte a Tarik e soprattutto ai genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar). Il sangue risulterà essere, infatti, di un barbone picchiato qualche giorno prima.

Per sfuggire all’arresto, Tarik seguirà quindi alla lettera gli ordini dell’avvocato mandato da Emir e farà presente agli inquirenti di aver difeso il barbone durante una rissa, ragione per quale la sua camicia era insanguinata. Una menzogna in piena regola che Tarik porterà avanti anche con la madre e il padre e che lo porterà a rompere ogni tipo di ponte con Kemal, al quale avrà confessato di avere davvero ucciso Karen per “legittima difesa” per evitare che la donna gli sparasse.

Endless Love, spoiler: Kemal scopre che Emir ha un fratello segreto!

Occhio dunque alla reazione di Kemal: stanco dei continui tranelli del proprio nemico, l’ingegnere deciderà di vendicarsi di Emir e penserà bene di scavare nel suo passato per capire se Müjgan (Ayşen İnci), la madre dell’uomo fatta passare per morta da oltre 25 anni, sia finita in stato catatonico dopo un tentato suicidio.

Contando sulla vicinanza del fidato Zehir (Uğur Aslan), Kemal riuscirà quindi a mettersi in contatto con gli inquirenti che, agli inizi degli anni ’90, hanno falsificato il certificato di morte della madre di Demir e scoprirà che una donna, la sua assistente Nusan, era presente in casa Kozcuoğlu nel momento in cui Mujgan ha tentato, presumibilmente, di togliersi la vita.

Appena si troverà faccia a faccia con la donna, in compagnia di Nihan Sezin (Neslihan Atagul), Kemal scoprirà una realtà del tutto diversa: Nusan gli confesserà infatti che è stato Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen) a spingere Mujgan dal tetto dell’abitazione, dopo aver scoperto che la donna aveva avuto un altro figlio, che lui non riteneva fosse suo e dunque il frutto di un possibile tradimento! Una versione della storia taciuta da Nusan per proteggere il figlio, di cui non avrà notizie da diverso tempo.

Endless Love, trame: chi è il fratello segreto di Emir?

Forte delle sue scoperte, Kemal si presenterà quindi da Emir e gli spiattellerà in faccia quanto scoperto, svelandogli dell’esistenza del fratello. Su tutte le furie, Emir affronterà quindi il padre Galip, che ammetterà l’esistenza del bambino (sottolineando che non ha mai creduto che fosse suo), ma negherà di aver tentato di uccidere Mujgan. Una certezza, quella mostrata da Galip sulla paternità del secondo figlio di Mujgan, che però verrà messa in discussione da Nusan, convinta del fatto che la signora Kozcuoğlu non avrebbe mai tradito il consorte.

Fatto sta che la rivelazione metterà le basi per un vero e proprio giallo. I telespettatori dovranno infatti iniziare a domandarsi chi possa essere il parente misterioso di Emir. In tal senso, vi diciamo che è un volto già noto della dizi turca, ma non è un uomo di circa 25 anni (come invece tutti quanti penseranno)…