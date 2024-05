Endless Love anticipazioni: Emir scopre chi è sua sorella!

Pericolo in arrivo per Asu Alacahan (Melissa Aslı Pamuk). Nel corso delle prossime puntate italiane di Endless Love, Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) scoprirà infatti che la donna è il misterioso “fratello” che tanto cerca. Una scoperta destinata ad innescare tantissime dinamiche nella dizi turca, che partirà dal “tradimento” del fidato zio Hakkı (Metin Coşkun)…

Endless Love, news: Asu e Tufan agiscono in autonomia…

I primi passi di questa storyline si verificheranno nel momento in cui, contrariamente al parere espresso da Hakki, Asu e Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan) decideranno di consegnare a Kemal Soydere (Burak Özçivit) l’ultimo filmato in grado di dimostrare il coinvolgimento di Emir nell’assassinio di Linda compiuto da Ozan Sezin (Barış Alpaykut) cinque anni e mezzo prima.

Certa che con quel video Kemal si riverserà contro Emir, impedendogli di continuare le sue investigazioni per ritrovare il secondo figlio della madre Müjgan (Ayşen İnci), Asu si introdurrà di notte nell’ufficio di Hakki e rovisterà nella cassaforte, riuscendo a sostituire la penna usb che contiene il filmato con una vuota. Tuttavia, nel farlo, verrà colta in flagrante dallo zio, che fingerà di non accorgersi dello scambio. E così, il giorno dopo, Tufan consegnerà la penna usb a Kemal, chiedendogli di farne buon uso.

Endless Love, trame: la festa benefica organizzata da Nihan e Leyla

Partendo da questi presupposti, i telespettatori dovranno fare bene attenzione a tutto quello che accadrà ad una festa organizzata da Nihan (Neslihan Atagul) e Leyla Acemdaze (Zerrin Tekindor) per presentare un progetto benefico. Come facilmente prevedibile, quasi tutto il cast della dizi turca sarà presente all’evento, con Emir che ad un certo punto verrà intercettato via sms da un utente misterioso, il quale gli chiederà di salire al piano successivo dell’azienda di Kemal, luogo dove sarà stato organizzato l’evento.

Emir si troverà dunque a dover seguire varie indicazioni dallo sconosciuto, che gli farà trovare in alcune stanze diverse foto del parente che tanto cerca. Kzocuoglu resterà quindi sorpreso quando, grazie alla seconda fotografia, apprenderà che in realtà Mujgan ha dato alla luce una bambina e non un maschietto come tutti quanti hanno invece erroneamente pensato. La scoperta arriverà quando Asu riceverà una telefonata da Hakki, che le chiederà di recarsi nell’archivio dell’azienda per fotocopiargli un importante documento…

Endless Love, spoiler: Emir scopre che Asu è sua sorella!

Asu deciderà quindi di assecondare la richiesta di Hakki, già arrabbiato con lei per averla trovata la notte precedente nel suo ufficio, ma agendo in tale modo cadrà in una vera e propria trappola. Nell’archivio, Emir troverà infatti l’ultima foto della “sorella” misteriosa che non lascerà spazio ad alcun dubbio, dato che nella stessa ci sarà raffigurata… Asu!

Insomma, per evitare altri suoi colpi di testa, Hakki avrà deciso di tradire Asu, che si troverà faccia a faccia con Emir, “fresco” della scoperta della loro parentela. Tra i due fratelli ritrovati si creerà quindi un momento di forte tensione, che raggiungerà l’apice quando Asu estrarrà dalla sua borsa una pistola per difendersi.

L'aspro confronto verrà bloccato sul nascere dall'arrivo della polizia, intenta ad arrestare Emir… ma con quale motivazione? Semplice: Kemal avrà consegnato proprio alla polizia la pennina usb riguardante l'omicidio di Linda. Un'azione, questa, che però metterà a rischio anche Ozan…